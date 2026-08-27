Meteo Olbia 28 agosto, ancora caldo in Gallura

Le previsioni meteo per venerdì 28 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per venerdì 28 agosto mantiene temperature elevate, ma senza l’ulteriore aumento previsto nei giorni precedenti. La massima in città raggiungerà 37 gradi, mentre la minima si fermerà a 27 gradi. In Gallura il caldo resterà intenso anche nelle zone interne: a Tempio Pausania sono previsti 35 gradi.

Il quadro meteorologico sarà stabile, con cielo poco nuvoloso e sottili velature. Anche sulla Gallura sarà presente polvere desertica in sospensione. La copertura nuvolosa aumenterà dalla serata, mentre i venti saranno deboli o localmente moderati e ruoteranno dai quadranti occidentali. Il mare resterà poco mosso.

Rispetto al Sassarese, la situazione termica sarà quindi diversa. Sul settore occidentale le temperature sono previste in diminuzione, mentre sul settore orientale resteranno ancora elevate. L’avviso della Protezione civile per le alte temperature rimane comunque in vigore fino alla mattina di sabato 29 agosto.

Un’altra giornata da spiaggia

Per residenti e turisti sarà ancora una giornata favorevole per vivere la costa gallurese. Il mare poco mosso permetterà di organizzare escursioni e uscite in barca, mentre le spiagge continueranno a essere tra le mete principali dell’ultima parte di agosto.

Il caldo più intenso si farà sentire soprattutto nelle ore centrali. Anche la notte resterà calda, con una minima prevista di 27 gradi a Olbia. Sarà quindi difficile parlare di un vero refrigerio dopo il tramonto.

Il meteo a Olbia conferma così un’altra giornata calda, ma senza un nuovo aumento delle temperature in città. Il termometro resterà sui 37 gradi, mentre l’attenzione resta alta per l’ondata di calore ancora in corso. Per sabato, invece, ARPAS prevede un cambiamento più evidente, con nuvolosità, possibili rovesci o temporali nella prima parte della giornata e una generale diminuzione delle temperature.

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