Festa Manna a Luogosanto, cambia la fermata degli autobus

Cambia la fermata degli autobus in occasione della Festa Manna a Luogosanto.

In vista della Festa Manna 2026, il Comune di Luogosanto ha introdotto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale nel centro abitato, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Le disposizioni riguarderanno anche il servizio degli autobus aziendali, che durante le giornate interessate dalle limitazioni non potranno effettuare le consuete fermate nel centro del paese. Per tutta la durata dei provvedimenti, il punto di fermata sarà trasferito in un’unica posizione, individuata in corrispondenza del rifornitore Tamoil, nella zona del cimitero.

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Le date e gli orari che i viaggiatori dovranno tenere a mente.

La modifica entrerà in vigore a partire da domenica 30 agosto. Fino al 4 settembre, la fermata provvisoria sarà utilizzata dalle 18 alle 20:30, in concomitanza con la fascia oraria nella quale saranno attive le restrizioni al traffico. Dal 5 al 9 settembre, invece, la variazione sarà estesa all’intera giornata. Gli autobus aziendali faranno quindi riferimento esclusivamente alla fermata situata nei pressi del distributore Tamoil per tutti gli spostamenti previsti nel periodo. I passeggeri che dovranno utilizzare gli autobus nelle giornate interessate dovranno quindi tenere conto dello spostamento della fermata, raggiungendo il punto predisposto nei pressi del cimitero.

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