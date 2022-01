La Giornata della Memoria in Gallura.

Oggi è la Giornata della Memoria, una ricorrenza internazionale che ricorda una pagina bruttissima della storia, ovvero gli orrori dell’Olocausto del popolo ebraico, da parte del nazismo, dalle leggi razziali allo sterminio di massa dentro i campi di “lavoro”.

Alcuni comuni della Gallura hanno organizzato degli eventi, seppur in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte dall’aumento dei contagi di covid-19, per ricordare quello che fu un massacro programmato di un’intera comunità. A Olbia, stamattina alle 10,20, in occasione della Giornata della Memoria, si è tenuto un evento nella biblioteca Simpliciana, intitolato Le rose di Ravensbrück, trasmesso via streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. dove si è parlato dell’orrore nel lager femminile di Ravensbr ück. In altri paesi hanno esposto i libri dedicati alla Shoah. Uno di questi è anche Arzachena, dove è stata organizzata l’Area Focus, per una settimana, con una collezione di racconti per bambini, romanzi e saggi per onorare la Giornata della Memoria. Nella libreria sono state posizionate delle stelle di David, simbolo della comunità ebraica e marchio che veniva utilizzato durante l’Olocausto per discriminare il popolo.

Tante amministrazioni comunali che non hanno potuto organizzare eventi dedicati, a causa della situazione sanitaria. Tuttavia, attraverso comunicati stampa, hanno comunicato l’intenzione di non dimenticare l’orrore dell’Olocausto ebraico. A Tempio, alle 11.30, la giunta comunale ha osservato un minuto di silenzio davanti alle bandiere esposte a mezz’asta nel Palazzo comunale.

Perché la Giornata Mondiale della Memoria si festeggia il 27 gennaio.

Il 27 Gennaio 1945 è la data che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l’esercito sovietico è entrato ad Auschwitz, ovvero il campo di sterminio nazista più grande d’Europa. E’ una ricorrenza internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto, così come designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005, durante la 42esima riunione plenaria. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale che si svolse il 24 gennaio 2005, dove l’Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della fine dell’Olocausto, con la liberazione dei campi nazisti.