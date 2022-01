I lavori a Luogosanto.

Cominciano a Luogosanto i lavori di mitigazione contro il rischio idrogeologico. Gli interventi prevedono la manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio comunale.

In particolare i lavori prevedono la manutenzione straordinaria del Riu di Baldu, nei tratti di La Funtanedda, ubicato all’interno del centro abitato e in località La Piana. Entrando nello specifico dell’intervento, si prevede la rimozione della vegetazione che ostruisce il passaggio dell’acqua, la riprofilatura delle sponde, l’asportazione di detriti e rifiuti in prossimità di ponti e attraversamenti stradali.

Per l’opera, il Comune ha ricevuto un finanziamento di 50mila euro dalla Regione. “Non perdiamo di vista gli interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio intervenendo sulla manutenzione dei corsi d’acqua – dichiara il sindaco Agostino Pirredda -. Sono sempre più frequenti i fenomeni di carattere alluvionale che mettono a dura prova le infrastrutture stradali in corrispondenza degli attraversamenti fluviali”.