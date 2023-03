I lavori di Abbanoa in Gallura.

Giovedì i tecnici di Abbanoa eseguiranno un nuovo importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento idrico di Monte Ruiu al servizio del ramo nord dell’acquedotto Lerno che alimenta i serbatoi di Tempio Pausania, Bortigiadas, Luras, Aggius, Calangianus ed Erula.

Nel dettaglio, sarà rifatta integralmente la linea elettrica di alimentazione dallo scomparto Enel allo scomparto in arrivo al sollevamento idrico. L’intervento segue gli altri lavori eseguiti nelle scorse settimane che hanno riguardato l’installazione di nuove apparecchiature elettriche ed idrauliche nella camera di manovra dell’impianto che consentiranno di gestire in maniera ottimale la quantità d’acqua in uscita dalle vasche d’accumulo e distribuita nei serbatoi comunali. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.

I lavori saranno eseguiti dalle 8 alle 16: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle risorse idriche opportunamente accumulate nei serbatoi, ma in funzione dei consumi potrebbero verificarsi cali di pressione in particolare nelle zone a quote più elevate tra le 9 e le 16. L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo.

Al termine degli interventi le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

