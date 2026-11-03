Aggressione a La Maddalena, Giagoni (Lega): “Merita l’espulsione immediata”

Dario Giagoni (Lega) dopo il caso del giovane straniero responsabile di un’aggressione a La Maddalena.

A La Maddalena il caso del giovane che ha aggredito alcune persone davanti a un locale ha scatenato le reazioni politiche. A intervenire sulla vicenda il parlamentare Dario Giagoni (Lega), che ha espresso vicinanza alle persone che sono purtroppo rimaste coinvolte e ferite dall’aggressione dell’uomo.

Le parole di Giagoni sui social.

Dure le parole di Giagoni contro chi viene da fuori e compie atti di violenza. “A tutti loro va la mia solidarietà e vicinanza – ha dichiarato in un video. Ora per non ripetere le solite cose, senza fare giri di parole, ma lo dico con la massima chiarezza e in linea con la mia posizione. La regola fondamentale della nostra terra è il rispetto. Me lo ha insegnato mio padre, me lo hanno insegnato gli anziani. Questo vale per chiunque, nessuno escluso. Se un cittadino sardo sbaglia è giusto che paghi e si assuma le responsabilità davanti alla legge. Ma chi viene da fuori e calpesta le nostre regole, semina il panico e mette a rischio la nostra comunità, sopratutto dei nostri figli e dei nostri commercianti merita una sola cosa: l’espulsione immediata. La sicurezza non è un’opinione: e basta con il solito buonismo, con i giri di parole a difesa di chi non rispetta la Sardegna? A difesa di chi non rispetta i sardi, i lavoratori”.

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