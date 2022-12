Il messaggio di cordoglio per Papa Benedetto XVI del vescovo di Tempio-Ampurias

Il messaggio per la diocesi del vescovo di Tempio-Ampurias.

Con un breve comunicato, il vescovo di Tempio – Ampurias Monsignor Sebastiano Sanguinetti ha rivolto un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Papa Benedetto XVI ai fedeli e all’intera diocesi, esortando tutti affinchè accompagnino l’anima di Joseph Ratzinger nel viaggio verso Dio.

“Mentre ci apprestiamo alla celebrazione di fine anno – scrive il vescovo -, che chiuderemo con il canto del Te Deum Laudamus, per ringraziare il Signore per i suoi immensi benefici elargiti nel corso dell’anno, non possiamo non presentare a Dio la nostra supplica in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina il Signore ha chiamato a sé. Lo abbiamo amato, abbiamo goduto e siamo stati confortati dalla sua dottrina, dal suo magistero chiaro e profondo, dalla semplicità del suo tratto e dalla profondità del suo pensiero. Un vero dono della Provvidenza per la Chiesa nei molteplici servizi da lui svolti in posti di sempre crescente responsabilità, fino a quello supremo del soglio pontificio. Un pontificato, il suo, che ha lasciato profonda traccia e rimarrà come patrimonio di cui essere grati e fedeli interpreti. Invito tutta la nostra Chiesa diocesana ad affidarlo nella preghiera all’abbraccio misericordioso del Padre celeste. Dall’Alto possa continuare ad intercedere perché il nostro cammino terreno prosegua lungo quella traccia di fede e di carità da Lui indicatoci con la sapiente parola e con l’umile esempio”.

