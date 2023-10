Nuovi ambulatori infermieristici per la diabetologia della Gallura

In Gallura i nuovi ambulatori di diabetologia.

Continua a crescere la rete della medicina territoriale. Dopo l’attivazione nei mesi scorsi di 9 ambulatori infermieristici in altrettanti comuni galluresi e il rilancio del servizio infermieristico diabetologico a Olbia, la rete della Asl Gallura si arricchisce di due ulteriori tasselli: a Tempio Pausania e a La Maddalena dalla prossima settimana saranno aperti gli ambulatori infermieristici diabetologici dell’Unità Operativa di Diabetologia, al servizio degli utenti dell’alta Gallura e dell’isola parco.

L’ambulatorio è un punto di riferimento per i pazienti che si stanno approcciando alle terapie e che hanno necessità di informarsi e formarsi. È uno strumento utile anche per i membri della famiglia e per i caregiver che si prendono direttamente cura di coloro che sono affetti dalla patologia. A La Maddalena l’ambulatorio per i pazienti diabetici sarà attivato nella Casa della Comunità in località Padule, con aperture il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. A Tempio Pausania il servizio sarà presente al terzo piano dell’ospedale Paolo Dettori, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 12.

“L’estensione del servizio di ambulatorio infermieristico diabetologico anche a Tempio Pausania e a La Maddalena ci consente di rafforzare l’offerta dei servizi territoriali studiati per intercettare e allineare le nostre attività ai bisogni dei pazienti cronici – sottolinea il direttore del Dipartimento di Bassa intensità assistenziale e Cronicità e Direttore della Struttura Complessa di Diabetologia, Giancarlo Tonolo -. In questo processo il paziente è al centro del sistema e la presenza di un presidio di questo tipo può supportare indirettamente anche i servizi di emergenza-urgenza. Ci occupiamo della persona prima che i problemi legati per esempio all’errato uso dei device, a una nutrizione sbagliata o a una terapia assunta in modo non corretto sfocino in complicanze che costringono a ricoveri in ospedale o a ricorrere al pronto soccorso e alle guardie mediche. In questo modo possiamo, quindi, svolgere meglio la funzione di filtro per quelle strutture sanitarie caratterizzate da un importante flusso di pazienti”, conclude Tonolo.

Gli ambulatori infermieristici diabetologici rispondono alle necessità inerenti l’educazione terapeutica, l’educazione alimentare, la visione dei punti di iniezione dell’insulina e l’utilizzo degli strumenti tecnologici per la cura. Sono anche a disposizione dei caregiver per svolgere l’attività di terapia educazionale per la nutrizione artificiale a domicilio. Per accedere bisogna presentarsi muniti di impegnativa del medico curante per “terapia educazionale individuale” (COD 93.82.1).

