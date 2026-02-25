Il polo di formazione per la Blue Economy in Gallura.

C’è anche la Gallura nel rafforzamento della formazione post diploma nei settori strategici della Blue Economy e della mobilità sostenibile. Il protocollo d’intesa firmato questa mattina tra Fondazione Its Academy MO.SO.S. di Cagliari e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna coinvolge, oltre a Cagliari, gli scali di Olbia, Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura, con l’obiettivo di creare un polo regionale d’eccellenza che metta in relazione formazione specialistica e offerta di lavoro. I presidenti Roberto Neroni e Domenico Bagalà hanno siglato un partenariato triennale e rinnovabile, pensato per sviluppare percorsi avanzati calibrati sulle vocazioni produttive locali, con particolare attenzione a cantieristica nautica, nautica da diporto e logistica marittimo-portuale.

Attraverso un tavolo tecnico congiunto, le attività formative saranno co-progettate, programmate, monitorate e valutate. La Fondazione curerà in particolare la logistica portuale, le operazioni terminalistiche e multimodali, la digitalizzazione dei servizi con Port Community System, Smart Port e automazione, e la sostenibilità ambientale nella mobilità. La cantieristica nautica sarà sviluppata su progettazione e disegno di imbarcazioni, produzione, costruzione e allestimento, manutenzione, refitting e gestione della sicurezza, qualità e certificazione dei processi lungo tutta la filiera.

L’AdSP svolgerà un ruolo attivo nella promozione della Blue Economy e fungerà da raccordo tra formazione e imprese, favorendo l’inserimento degli studenti in tirocini o apprendistati di terzo livello e consentendo loro di accedere alle competenze tecniche e tecnologiche maturate dall’Ente nelle infrastrutture portuali.

“Siamo ben lieti di essere parte attiva di questa sinergia, fondamentale per preparare i nostri giovani alle sfide della Blue Economy – dice Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Oggi diamo inizio ad un progetto che avrà una dimensione regionale e interesserà sia le realtà produttive esistenti sia, in particolare, quelle in insediamento. Queste ultime, proprio nella fase di incubazione, potranno da subito concorrere alla co-progettazione della formazione e creare, così, figure professionali perfettamente coerenti con la propria mission e far coincidere l’inizio delle attività di impresa con la fine del percorso formativo. Un modo concreto per mettere la responsabilità sociale che deve caratterizzare l’azione di tutti gli attori coinvolti in modo da tutelare quel patrimonio futuro che i giovani dell’Isola rappresentano”.

“Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il legame tra alta formazione tecnologica e sistema produttivo della portualità e della nautica in Sardegna – dichiara Roberto Neroni, presidente della Fondazione Its Academy MO.SO.S. -. Mettiamo a sistema competenze, infrastrutture e fabbisogni reali delle imprese per offrire ai giovani percorsi altamente professionalizzanti e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. La Blue Economy è una straordinaria opportunità di crescita per il territorio e noi vogliamo formarne i protagonisti”.

