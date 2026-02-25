Nuovo servizio digitale per cittadini di Loiri Porto San Paolo

A Loiri il nuovo servizio digitale.

Loiri Porto San Paolo introduce un nuovo servizio dedicato all’inclusione digitale con l’attivazione del Punto di Facilitazione Digitale – InformaCittadino, reso possibile grazie a un finanziamento regionale. L’iniziativa intende rafforzare le competenze digitali della comunità, in un contesto in cui l’accesso ai servizi pubblici e privati avviene sempre più attraverso piattaforme online.

Il servizio nasce per accompagnare i cittadini di ogni età nell’uso degli strumenti digitali, contribuendo a ridurre il divario tecnologico. La struttura offre assistenza su una vasta gamma di operazioni quotidiane, dal supporto Spid e gestione Pec, alla prenotazione di visite mediche, al cambio del medico, all’utilizzo dell’App Io e alla ricerca di lavoro.

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” si propone come un intervento sistemico e duraturo, volto a promuovere l’inclusione digitale e a sviluppare competenze utili per il lavoro, la crescita personale e la partecipazione attiva alla vita sociale. In linea con il quadro europeo DigComp, l’iniziativa mira a rendere la popolazione sempre più autonoma nell’uso di Internet e dei servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione e dai soggetti privati.

Il Punto di Facilitazione Digitale – InformaCittadino è operativo nelle sedi di Loiri, presso il Comune, e di Porto San Paolo, in viale Pietro Nenni, con orari stabiliti per favorire l’accesso ai cittadini. Con questo servizio, l’amministrazione comunale conferma l’impegno a garantire pari opportunità nell’accesso ai servizi digitali, promuovendo un percorso di crescita collettiva orientato all’innovazione e all’inclusione.

