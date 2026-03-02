Il pagamento delle pensioni di marzo in Gallura.

In Sardegna, e in Gallura, si avvia il pagamento delle pensioni del mese di marzo, secondo quanto comunicato da Poste Italiane. A partire da lunedì 2 marzo, tutti i 442 uffici postali dell’isola renderanno disponibili le somme ai beneficiari, garantendo così l’accesso regolare ai trattamenti pensionistici per i cittadini. La disposizione riguarda sia coloro che ricevono la pensione tramite accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, sia chi si reca direttamente allo sportello.

Chi ha scelto l’accredito su carte o libretti potrà inoltre prelevare denaro contante senza recarsi allo sportello grazie ai 262 sportelli automatici Postamat presenti nella regione. Questa possibilità offre ai pensionati una maggiore flessibilità nella gestione dei prelievi, consentendo loro di organizzare meglio i ritiri e ridurre eventuali assembramenti. L’iniziativa comprende anche una misura di sicurezza aggiuntiva: i possessori di Carte di Debito collegate a conti o libretti e di Postepay Evolution beneficeranno gratuitamente di una polizza assicurativa che copre fino a 700 euro l’anno in caso di furti di contante subiti entro due ore dal prelievo, sia dagli sportelli postali sia dagli Atm Postamat.

Per agevolare ulteriormente i pensionati e ridurre le attese agli sportelli, Poste Italiane suggerisce di pianificare i prelievi nelle ore centrali della mattina o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi al primo lunedì del mese, tradizionalmente più affollato. L’ente sottolinea che queste indicazioni possono contribuire a rendere più rapida e sicura l’operazione, migliorando la gestione del flusso di utenti negli uffici postali.

Per chi desidera approfondire dettagli o aggiornamenti, Poste Italiane mette a disposizione ulteriori informazioni attraverso il sito ufficiale www.poste.it e il numero di assistenza 06/45263322. L’organizzazione del pagamento mira a garantire continuità e sicurezza nel servizio, assicurando che tutti i pensionati possano ricevere i propri trattamenti senza disagi e con la possibilità di usufruire di strumenti digitali e assicurativi pensati per tutelare i risparmi e semplificare le operazioni quotidiane.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui