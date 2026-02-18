In Gallura cellulari in tilt con l’applicazione Postepay

Problemi con l’applicazione Postepay in Gallura.
Diversi utenti della Gallura segnalano difficoltà nell’utilizzo dell’applicazione Postepay Evolution, con malfunzionamenti che alterano gli importi delle operazioni. In alcuni casi, un inserimento di 1,90 euro viene registrato come 190 euro, mentre una ricarica di 20 euro può trasformarsi addirittura in 2mila euro.
Il disservizio, inizialmente limitato alla regione, sta interessando progressivamente altre zone d’Italia. Poste Italiane ha consigliato agli utenti di attendere il completo ripristino del servizio prima di procedere a ulteriori transazioni, sottolineando che si tratta di un problema temporaneo in corso di risoluzione.