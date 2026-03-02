Ultimi giorni per ammirare l’opera Integrity ad Arzachena

L’opera Integrity ad Arzachena.

L’attenzione del pubblico e dei visitatori internazionali di Arzachena si concentra in questi giorni sull’opera dello street artist di Rotterdam I am Eelco, che dal novembre 2025 ha catturato l’interesse dei social media e dei portali online, diventando un fenomeno virale. L’installazione, intitolata Integrity, ha arricchito la scalinata della chiesa di Santa Lucia ad Arzachena con colori e forme che hanno trasformato lo spazio urbano in un punto di incontro culturale e fotografico.

Secondo quanto confermato dal Comune di Arzachena, a metà della prossima settimana l’opera verrà smantellata, segnando la conclusione di un periodo durante il quale residenti e turisti hanno avuto l’opportunità di ammirarla e immortalare immagini per ricordi personali. La rimozione non rappresenta la fine dell’iniziativa, ma apre la strada a un nuovo progetto di rigenerazione urbana, che verrà inaugurato durante la Settimana Santa. L’idea è offrire ai visitatori in arrivo per le festività pasquali un’altra esperienza artistica sorprendente, capace di coniugare tradizione e contemporaneità.

L’attenzione mediatica suscitata dall’opera di I am Eelco conferma la capacità delle installazioni temporanee di stimolare interesse e interazione con lo spazio pubblico, trasformando le piazze e le scalinati in luoghi di attrazione culturale e occasione di dialogo tra arte, comunità e turismo.

