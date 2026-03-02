Casa di riposo di Arzachena, minoranza contro l’assessore

Minoranza di Arzachena all’attacco sulla casa di riposo

Sulla casa di riposo di Arzachena la minoranza preannuncia una svolta e chiede con forza le dimissioni dell’assessore.

Si profila una risoluzione definitiva per la gestione della struttura cittadina. I gruppi di opposizione rivendicano la paternità della battaglia politica e segnalano ritardi nell’azione amministrativa.

Sembra essere arrivata a un punto di svolta la complessa vicenda legata alla casa di riposo comunale. Secondo quanto diffuso in una nota dai gruppi di minoranza, la risoluzione della controversia sarebbe ormai imminente, chiudendo un capitolo che ha segnato il dibattito politico locale negli ultimi due anni.

Nella nota diffusa, i rappresentanti della minoranza sottolineano come l’attuale esito sia il frutto di un lungo percorso di denuncia iniziato da tempo.

Gli esponenti dell’opposizione hanno ribadito la loro posizione con fermezza: “Questa battaglia la conduciamo da due anni. Da due anni denunciamo irregolarità e segnaliamo che c’erano già tutte le condizioni giuridiche per arrivare a questa scelta”. Secondo la ricostruzione della minoranza, il tempo intercorso tra le prime segnalazioni e l’attuale epilogo avrebbe comportato conseguenze tangibili per diverse categorie: dagli anziani ospiti della struttura ai lavoratori, fino a colpire l’immagine stessa dell’ente comunale.

L‘attacco della minoranza si concentra in particolare sulla tempistica della decisione, definita “tardiva e inevitabile”. Il documento punta il dito contro i vertici dell’amministrazione, sostenendo che le decisioni odierne rappresentino una “sconfitta politica” per chi non sarebbe intervenuto tempestivamente.

La nota conclude che l’assessore competente, a fronte di quella che viene definita una gestione fallimentare, dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni.

Nonostante la prevista risoluzione, restano sul tavolo alcuni nodi critici che richiederanno un monitoraggio costante nelle prossime settimane. Le priorità individuate riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali, ovvero, il futuro dei dipendenti attualmente in forza alla struttura e gli stipendi arretrati che si traduce nella necessità di garantire il saldo delle spettanze ancora dovute ai lavoratori.

La minoranza ha assicurato che continuerà a vigilare affinché siano garantite le giuste tutele verso tutti i soggetti coinvolti.

