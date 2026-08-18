Gallura, la posta segue chi cambia casa: come funziona il servizio

Il servizio di Poste Italiane in Gallura.

Trasferimenti temporanei, cambi di residenza o periodi trascorsi nella propria casa estiva potranno essere gestiti più facilmente anche per quanto riguarda la corrispondenza. Poste Italiane mette infatti a disposizione anche in Gallura il servizio “Seguimi“, pensato per consentire a privati e aziende di continuare a ricevere la posta indirizzata al precedente recapito. L’inoltro può essere richiesto sia verso un nuovo indirizzo in Italia sia all’estero. Una soluzione pensata non soltanto per chi cambia domicilio in modo definitivo, ma anche per chi si sposta per un periodo limitato, come può accadere durante la stagione estiva.

Il servizio può essere configurato scegliendo tra due modalità: il reindirizzamento di tutta la corrispondenza oppure, limitatamente agli indirizzi italiani, della sola posta a firma. È inoltre possibile stabilire la durata dell’attivazione, scegliendo tra 3, 6 o 12 mesi. Tra le opzioni disponibili c’è anche quella rivolta ai nuclei familiari. Il servizio può infatti essere esteso ai conviventi, mentre la posta può essere inoltrata a un normale indirizzo fisico oppure a una casella postale.

In Gallura l’attivazione è possibile nei 4 uffici postali cittadini abilitati, oltre che attraverso la procedura online. Chi preferisce rivolgersi allo sportello può compilare in anticipo la “Scheda Cliente” disponibile sul sito di Poste Italiane, stamparla e consegnarla all’ufficio scelto. Per la richiesta telematica è necessario essere registrati su poste.it e disporre di un PosteId abilitato a Spid, di un numero di cellulare certificato presso Poste Italiane oppure di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la richiesta venga estesa ai familiari conviventi, è necessario allegare anche la relativa delega familiare. Il pagamento del servizio può essere effettuato con carta di credito, PostePay o tramite conto BancoPosta. Le modalità e le condizioni variano in base alla tipologia di inoltro scelta e alla durata richiesta.







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