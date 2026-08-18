Olbia apre la strada all’inclusione con InSuperAbile

La staffetta InSuperAbile a Olbia.

È Olbia la porta d’ingresso in Sardegna della sesta edizione di InSuperAbile – La Staffetta dell’Inclusione, il progetto nato a Brescia che quest’anno approda per la prima volta sull’Isola con un percorso di 353 chilometri attraverso alcuni dei territori più significativi della Sardegna. Il viaggio è iniziato ieri mattina, 17 agosto, da piazza Loggia, a Brescia, dove una delegazione delle associazioni storiche Asd Rosa Running Team, Se Vuoi Puoi e Pedalabile ha dato il via al prologo in bicicletta diretto verso Livorno. Da qui il gruppo proseguirà il viaggio fino a Olbia, punto di partenza della parte sarda della manifestazione.

L’itinerario seguirà il Cammino di Bonaria.

La Staffetta prenderà ufficialmente il via da Olbia il 20 agosto, dando inizio a un itinerario che si svilupperà lungo il Cammino di Bonaria e si concluderà il 29 agosto a Cagliari, davanti alla basilica di Bonaria. Il percorso alternerà tratti in bicicletta e a piedi, coinvolgendo persone con disabilità motorie e cognitive, volontari e accompagnatori. Alla partecipazione delle realtà associative che hanno contribuito negli anni alla crescita di InSuperAbile si aggiungeranno in Sardegna Diversamente Odv, In Cammino con l’Autismo e Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna. Al percorso prenderanno parte anche La Nuova Cordata di Iseo e Lavorare Insieme di Bergamo, oltre alle numerose associazioni, comunità e realtà locali che saranno incontrate durante le diverse tappe.

L’iniziativa si propone di trasformare il viaggio in un’occasione concreta di incontro.

Il movimento, attraverso la bicicletta e il cammino, diventa così il filo conduttore di un’esperienza che attraversa città e territori con l’obiettivo di favorire relazioni e confronto, portando il tema dell’inclusione negli spazi della vita quotidiana. Il passaggio in Sardegna sarà caratterizzato da diversi appuntamenti. Tra i momenti previsti nel corso del percorso figura la partecipazione alla Festa del Redentore di Nuoro, mentre a Quartucciu è previsto un incontro con i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni. La parte conclusiva del viaggio sarà invece affrontata a piedi, accompagnando i partecipanti verso Cagliari. Il tragitto sardo rappresenterà dunque il cuore della nuova edizione di InSuperAbile. Tappa dopo tappa, il gruppo attraverserà diversi territori dell’Isola entrando in contatto con associazioni e comunità locali, con l’intento di costruire un racconto fatto non soltanto di chilometri percorsi, ma soprattutto di persone e incontri.

La conclusione a Cagliari.

La conclusione è fissata per il 29 agosto alla basilica di Bonaria, a Cagliari. Sarà il punto finale di un itinerario cominciato a Brescia e passato attraverso la Toscana prima di raggiungere la Sardegna. A raccontare quotidianamente il viaggio saranno anche i social, attraverso video, fotografie, testimonianze e contenuti realizzati lungo il percorso. Il racconto permetterà di seguire le diverse tappe e gli incontri con le realtà incontrate, mostrando giorno dopo giorno lo sviluppo dei 353 chilometri della Staffetta in Sardegna. Da Olbia a Cagliari, passando per i territori e le comunità coinvolte, InSuperAbile porterà così sull’Isola un progetto costruito attorno al cammino condiviso e alla partecipazione, con la Sardegna chiamata quest’anno a diventare parte integrante di una storia iniziata a Brescia.







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