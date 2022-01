I servizi di Poste Italiane in Gallura.

Sono già 35 gli impegni mantenuti da Poste Italiane in 14 piccoli comuni della Gallura, nell’ambito del progetto aziendale dedicato ai comuni italiani con meno di 5mila abitanti, proseguito anche in questi due anni di pandemia e altri sono in fase di valutazione.

Diversi gli ambiti di intervento, con opere che vanno dalla sostituzione degli Atm Postamat fino al restyling delle cassette rosse di impostazione, passando per l’installazione del Wi-Fi gratuito, il potenziamento del sistema di videosorveglianza e dell’organico durante il periodo estivo nelle principali località caratterizzate da un maggior afflusso turistico, la messa a disposizione, per i portalettere, di nuovi mezzi ecologici per una consegna della corrispondenza e dei pacchi più sicura ed attenta all’ambiente.

Nello specifico, in Gallura sono stati sostituiti, con apparecchi di nuova generazione, 2 Atm Postamat nei piccoli comuni di Calangianus e Golfo Aranci, 14 uffici postali sono stati forniti di Wi-Fi gratuito, 6 località sono state interessate da progetti di decoro urbano con il restyling di 8 cassette rosse di impostazione e in 2 sedi sono stati installati nuovi impianti di videosorveglianza per incrementare la sicurezza. Inoltre, Poste Italiane ha potenziato l’organico dell’ufficio postale di Palau durante il periodo estivo, caratterizzato da un maggior afflusso turistico, e ha dotato i portalettere di 5 piccoli comuni di “mezzi green”, ossia a minore impatto ambientale.

Tali interventi valorizzano e si inseriscono nel tessuto sociale ed economico gallurese, dove Poste Italiane è presente con 34 uffici postali, 4 centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, 5 presidi di distribuzione, 26 Atm Postamat e 26 “Punto Poste”, ovvero reti terze quali i tabaccai o le stazioni di servizio Eni.