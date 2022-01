L’aggiornamento del Comune di Tempio sui positivi in città.

Aumenta ancora il numero delle persone positive a Tempio Pausania, Secondo l’ultimo aggiornamento presente sulla piattaforma regionale e diffuso dal Comune ieri sera i positivi in città sono 191 mentre i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria sono 32.

Comunicando i dati sui contagi, il sindaco Gianni Addis ha anche voluto chiarire anche alcuni aspetti sul tracciamento e sui conteggi. “Abbiamo imparato che uno screening di massa ci aiuta, ad esempio, a mappare la popolazione infetta, compresi gli asintomatici, e che esistono diversi tipi di test per tracciare la presenza del virus nel nostro organismo. Bisogna, anche, considerare che tutti i test molecolari effettuati nel nord Sardegna, compresi quindi Tempio e la Gallura, vengono analizzati solo nei laboratori dell’Aou di Sassari, all’ospedale di Olbia e presso il Mater, che possono processare giornalmente un alto ma limitato numero di test, con comprensibile e inevitabile ritardo nella conoscenza degli esiti”.

“Si aggiunga poi che con la recente diffusione della variante omicron, altamente contagiosa, il numero dei positivi è aumentato notevolmente – continua il sindaco – e di conseguenza è aumentato anche quello dei tamponi da eseguire per il necessario tracciamento dei contatti, onde evitare il più possibile la circolazione del virus. Vista la particolare contagiosità tra i giovani, si è inoltre reso necessario effettuare lo screening della popolazione studentesca, eseguendo un altissima quantità di tamponi”.

“Sta accadendo, quindi, che le segnalazioni dei casi sospetti o degli antigenici positivi superano le capacità di presa in carico in tempi utili da parte del Servizio di Igiene Pubblica che, oltre alle mansioni consuete (che sono molteplici), si trova a dover gestire e monitorare un’enorme quantità di dati, fatto questo che causa inevitabili ritardi sia nel tracciamento che nel caricamento in piattaforma dei dati dell’andamento dell’epidemia virale, nonostante l’incessante lavoro”, ha spiegato il primo cittadino.