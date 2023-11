Il Premio Gallura celebra il vino di qualità in Sardegna

Si conclude il Premio Gallura.

Oggi è il giorno clou della rassegna della viticoltura in Sardegna, con la cerimonia conclusiva del prestigioso Premio Gallura. Questo evento unico, dedicato al mondo dell’enologia sarda, si è tenuto alle 10:30 a bordo della Moby Fantasy, ormeggiata all’Isola Bianca.

In questa straordinaria vetrina sono stati esposti i gioielli della viticoltura isolana, con i migliori viticoltori sardi che presenteranno le loro eccellenze vinicole. Tuttavia, l’attenzione non sarà solo rivolta agli appassionati di vino, ma anche a coloro che hanno contribuito allo sviluppo economico e culturale della regione.

Durante la cerimonia è stato conferito il Premio Gallura per l’impegno in Sardegna alla compagnia Moby. L’evento ha visto la partecipazione di illustri personalità e associazioni che rappresentano il meglio della tradizione e dell’innovazione in Sardegna. Tra gli ospiti, il gruppo “Li femini di Gaddura” hanno portato il loro tocco artistico e culturale, l’associazione cuochi Gallura ha deliziato i presenti con prelibatezze gastronomiche, il Circolo veicoli d’epoca hanno mostrato la bellezza senza tempo delle auto storiche, la Confraternita del moscato di Tempio ha portato la sua passione per i vini pregiati, mentre l’associazione albergatori di Olbia garantirà un’accoglienza calorosa a tutti i partecipanti.

Il convegno sull’economia vitivinicola, parte integrante di questa giornata straordinaria, sarà guidato dall’esperto giornalista Giuseppe Mattioli. Questo incontro mira a esplorare e discutere le dinamiche economiche che guidano il settore vinicolo in Sardegna, offrendo spunti e riflessioni preziose per gli addetti ai lavori e gli appassionati di vino.

