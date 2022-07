Nessuno vuole candidarsi nei collegi uninominali per le elezioni politiche 2022.

In vista delle elezioni politiche 2022, imminenti, nei partiti è ressa per accaparrarsi i posti da capolista nei collegi plurinominali, che danno la certezza di elezione, almeno nei partiti più forti.

Tra i candidati sicuri di candidatura nei collegi plurinominali, per la Lega nel collegio Sassari-Olbia sono candidati il medico sassarese Carlo Doria al senato e Dario Giagoni alla camera, con Lina Lunesu in lizza per la candidatura o al senato o alla camera.

Il collegio del nord Sardegna potrebbe avere tra i candidati nella lista plurinominale di Forza Italia l’olbiese Angelo Cocciu, non è ancora certo in che posizione.

Candidato certo per le politiche nella lista del Movimento 5 stelle alla camera è Roberto Li Gioi, probabile capolista dei 5 Stelle nel collegio Sassari-Olbia, forte anche il nome di Mario Perantoni, deputato uscente. Per il senato si era proposto Ettore Licheri, in attesa di approvazione da parte di Conte.

In casa PD sono disponibili alla ricandidatura tutti i deputati e i senatori uscenti, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali.

Tra gli altri nomi certi nel resto della Sardegna, candidato capolista nella lista del collegio plurinominale di Cagliari per Fratelli d’Italia per la camera e certo di elezione Salvatore Deidda. Per il secondo nome in lista sembra scontata la candidatura della coordinatrice regionale del partito della Meloni Antonella Zedda, che approderà in parlamento quasi sicuramente anche lei, stante la forza elettorale attuale di Fratelli d’Italia. Per capolista nella lista per il senato potrebbe essere il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Tra i parlamentari di Forza Italia sembra scontata una ricandidatura di Ugo Cappellacci, che ha precisato che la decisione delle candidature nascerà in seno al partito. Tra i papabili anche l’assessore regionale Alessandra Zedda, mentre Emilio Floris non ha intenzione di rendersi disponibile alla ricandidatura, a meno che non sia il partito a chiederglielo.

Al momento prevale la tattica in quasi tutti i partiti, che renderanno noti i nomi dei candidati a ridosso della presentazione delle liste, a giochi fatti, probabilmente anche per evitare le polemiche e i “viaggi della speranza” tra Roma e Milano dei candidati esclusi coi giochi ancora aperti. Difficile anche l’accordo tra i partiti per le candidature nei collegi uninominali, e soprattutto convincere i candidati a giocarsi il tutto per tutto col maggioritario.

Da segnalare che il comune di Sassari ha già creato la sezione dedicata alle politiche 2022 nel proprio sito istituzionale, consultabile all’indirizzo https://www.comune.sassari.it/it/novita/news/Elezioni-politiche-2022/