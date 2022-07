HR all in one: la soluzione per le Risorse Umane

La gestione del personale è uno degli aspetti più importanti di ogni realtà aziendale. Grandi o piccole che siano, le imprese necessitano di un’organizzazione puntale del proprio capitale umano al fine di ottimizzare i processi e permettere ad ogni dipendente di poter lavorare in un’ambiente sereno. Le mansioni delle Risorse Umane, settore deputato alla gestione dei dipendenti, si diramano tra ruoli di coordinamento di tutti coloro impiegati nei vari ambiti aziendali, di reclutamento e amministrativi. È chiaro come le competenze di chi lavori nel ramo debbano essere variegate per assicurare una gestione efficiente dell’ente.

Per agevolare e snellire le tante responsabilità che gravano sulle Human Resource, esistono alcuni specifici sistemi informatici chiamati software hcm o human capital management.

Cosa sono i software HR

I software hr sono soluzioni digitali che offrono diverse funzionalità integrabili tra di loro. A seconda delle proprie esigenze e necessità personali, si potrà scegliere di personalizzare il software hr inserendo le opzioni più consone. Tali software sono anche detti hr all in one in quanto racchiudono in un’unica piattaforma diverse sfere operative, come quella amministrativa, gestionale e relazionale.

Il loro successo lo si deve proprio alla praticità di poter, attraverso un sono strumento, svolgere e adempiere ad una serie illimitata di compiti in maniera facile e veloce. I benefici non si limitano solo alla facilitazione delle mansioni del settore delle Risorse Umane, ma si ripercuotono su tutto il personale aziendale. Le comunicazioni arrivano celermente, il rischio di errore su buste paga o timbrature è pari allo zero e ogni informazione è consultabile in qualsiasi momento e da ogni luogo.

I vantaggi all in one

Il primo grande vantaggio nell’utilizzo dei software hr è di eliminare tutte le mansioni che possono essere facilmente automatizzate. Parliamo, ad esempio, di inserimento dati e generazione di buste paga. In sintesi, tutte quelle operazioni alle quali bisognava dedicare enormi quantità di tempo e che oggi, con un solo click, arrivano a compimento. Energie e minuti importanti guadagnati per adempiere a progetti dove l’intelletto è molto più importante della meccanicità.

Turni di lavoro

Altro aspetto che non può passare inosservato è l’organizzazione impeccabile del lavoro. Una delle difficoltà più grandi per il reparto delle Risorse Umane è organizzare i turni di lavoro ed i piani ferie. Soprattutto nelle aziende con un alto numero di dipendenti, tenere sotto controllo che tutti gli ambiti produttivi siano coperti da personale a sufficienza non è cosa semplice. Malattie, parentali, permessi, ferie. Sono imprevisti che possono compromette le unità lavorative e incidere sulla produttività aziendale. Inconvenienti che si possono fronteggiare solamente studiando dei piani turni puntuali e precisi. Anche in questo caso, utilizzando un software hr non sarà difficile stilare una turnazione impeccabile e, oltre a questo, elaborare report statistici per visionare l’andamento delle presenze nei vari periodi dell’anno.

Alla ricerca dei migliori talenti

La ricerca e selezione di nuovo personale è forse l’incarico più identificativo delle Risorse Umane. Anche in questo caso, le tappe che portano all’assunzione dei migliori talenti in circolazione possono prevedere degli iter piuttosto lunghi ma che si prestano ad essere svolti in una manciata di secondi con l’ausilio di algoritmi specifici. Una volta pubblicati gli annunci di lavoro sulle varie piattaforme online, sarà necessario visionare tutti i curriculum degli aspiranti lavoratori per estrarre il profilo più idoneo alla posizione ricercata. Con i software hr è possibile scremare e selezionare le candidature attraverso i filtri di ricerca, in modo tale da poter passare immediatamente alla fase dei colloqui senza perdere inutile tempo. Anche i processi di onboarding possono essere pianificati affinché la formazione e l’inserimento delle nuove leve avvenga nella maniera idonea.

Come scegliere il proprio software

Prima di acquistare un software hr è fondamentale avere una panoramica rispetto alla situazione aziendale per comprenderne le necessità. Stabilite le mansioni che necessitano di essere snellite si potrà procedere alla ricerca del software che meglio rispecchia la risoluzione dei propri problemi. Nei primi mesi possono essere testate alcune funzioni per comprendere la dimestichezza con i mezzi e, con il passare del tempo, ampliare le competenze del software così da coprire sempre più aree aziendali.