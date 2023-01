Maltempo e temporali in Gallura, nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo per maltempo in Gallura.

La protezione civile della Sardegna ha prorogato ancora l’allerta meteo in Gallura per maltempo. L’avviso è stato emesso a partire dalle ore 14 del 27 gennaio 2023 e sino alle 23:59 del 28 gennaio.

In particolare, la Gallura è ancora zona gialla (criticità ordinaria) per “rischio idraulico”. Nel territorio, interessato dall’allerta meteo, sono previste piogge per tutto il weekend, con temperature in lieve aumento rispetto a quelle polari dei giorni scorsi. Solo dal prossimo martedì è previsto un miglioramento del tempo, con cieli poco nuvolosi e temperature massime intorno ai 12 gradi.

