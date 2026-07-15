Sanità e infrastrutture, il Tag rilancia le priorità della Gallura

Le priorità del Tag Gallura.

Un primo semestre 2026 segnato da un’importante attività istituzionale, da un dialogo continuo con le amministrazioni locali e regionali e da un ruolo sempre più rilevante nel confronto pubblico sui principali temi che riguardano la Gallura. È il quadro tracciato dal Tag – Tavolo delle Associazioni Datoriali e Sindacali Galluresi, che riunisce realtà del mondo imprenditoriale e sindacale con la finalità di sostenere un percorso di crescita del territorio fondato sulla collaborazione e sulla condivisione. L’assemblea plenaria ha tracciato un quadro positivo del lavoro svolto, confermando il ruolo del Tag quale interlocutore unitario capace di rappresentare le esigenze delle imprese, dei lavoratori e delle comunità locali.

Tra i temi che hanno maggiormente caratterizzato l’azione del Tavolo spicca la grave emergenza sanitaria della Gallura. Fin dai primi mesi dell’anno il Tag ha richiamato l’attenzione della Regione sulla necessità di garantire una governance stabile del sistema sanitario e di affrontare con urgenza la carenza di personale medico e sanitario, chiedendo un confronto diretto con la Presidente della Regione Alessandra Todde. Parallelamente è proseguito il lavoro sul tema della viabilità, considerata una delle principali condizioni per la competitività della Gallura. Il confronto con l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici e il costante monitoraggio delle infrastrutture strategiche hanno rappresentato una delle priorità del Tavolo.

Il semestre è stato inoltre segnato dal rinnovo del coordinamento del Tag, con il passaggio di testimone da Bruno Brandano a Filippo Sanna, confermando la volontà delle associazioni aderenti di proseguire un percorso unitario fondato sul dialogo e sulla collaborazione.

L’attività istituzionale si è sviluppata attraverso incontri con il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, Settimo Nizzi, con il Cipnes Gallura e con numerosi altri interlocutori sui temi dello sviluppo economico, della formazione, dell’innovazione, dei servizi pubblici e delle politiche energetiche.

Nel corso dei primi 6 mesi dell’anno il Tag ha partecipato a numerosi appuntamenti pubblici e istituzionali, intervenendo sui temi della sicurezza sanitaria, dei servizi sociali, delle politiche energetiche, del sistema produttivo e della cooperazione territoriale, mantenendo una presenza costante nel dibattito pubblico attraverso interviste, approfondimenti televisivi e attività di comunicazione.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno simbolico per il Tavolo: il decennale dalla sua costituzione, occasione che ha consentito di riflettere sul ruolo dei corpi intermedi e sulla funzione svolta dal Tag come luogo permanente di confronto tra imprese, organizzazioni sindacali e istituzioni.

Per il secondo semestre il Tag conferma la volontà di proseguire il dialogo con Regione, Province e Comuni sui principali dossier aperti: sanità, infrastrutture, politiche industriali, caro casa, edilizia scolastica, formazione e sviluppo economico. Tra gli obiettivi figurano nuovi incontri istituzionali, il consolidamento delle collaborazioni avviate e l’organizzazione di un evento pubblico dedicato alle trasformazioni del lavoro e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per il sistema economico gallurese.

“Il Tag continuerà a svolgere il proprio ruolo di luogo di sintesi e proposta, favorendo il dialogo tra le rappresentanze sociali, il mondo delle imprese e le istituzioni, nella convinzione che solo attraverso una visione condivisa sia possibile affrontare le grandi sfide della Gallura e costruire prospettive di crescita sostenibile per il territorio“, dichiara il coordinatore Filippo Sanna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui