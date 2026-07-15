“Lungoni per tutti”, Santa Teresa punta sull’inclusività

A Santa Teresa Gallura “Lungoni per tutti”

Il Comune di Santa Teresa Gallura si appresta a vivere una svolta decisiva in un’ottica di sostenibilità col progetto “Lungoni per tutti”. Si tratta del “Turismo inclusivo e accessibile a Santa Teresa di Gallura”. Questa importante iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il rinnovamento strategico dell’intero territorio locale.

L’obiettivo del Comune

L’obiettivo principale dell’amministrazione è la ridefinizione strutturale delle politiche di accoglienza locali. Puntando alla creazione di un ecosistema turistico che sia realmente accessibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente. Per trasformare questa visione in una realtà solida e condivisa, viene data enorme rilevanza all’attivazione di un percorso partecipativo che valorizzi il contributo, le idee e le competenze specifiche di tutte le forze attive del territorio. Il coinvolgimento diretto del tessuto sociale ed economico costituisce infatti l’elemento cardine per strutturare un’offerta turistica moderna e priva di barriere.

LEGGI ANCHE: A Santa Teresa un nuovo solarium per le persone con disabilità

A tal fine, l’Ufficio Turismo rivolge un invito aperto a tutta la cittadinanza, agli operatori economici e a ogni stakeholder locale. La richiesta è di prendere parte attiva alla prima fase operativa di questo percorso di co-progettazione. Il primo tavolo tecnico e di confronto istituzionale è stato martedì 14 luglio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui