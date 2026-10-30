Sciopero generale, Abbanoa riduce l’assistenza in Gallura

Lo sciopero di Abbanoa e i possibili disagi in Gallura.

Possibili rallentamenti nell’assistenza ai clienti di Abbanoa in Gallura nella giornata di venerdì 30 ottobre, in occasione dello sciopero generale proclamato a livello nazionale da diverse organizzazioni sindacali. La mobilitazione potrebbe determinare una riduzione del personale impiegato negli sportelli e nel servizio di assistenza telefonica, con conseguenti disagi per gli utenti. L’astensione dal lavoro è stata indetta dalle segreterie nazionali di Usb, Usi, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas e Cib Unicobas, con l’adesione di Usi P.I. e Ssb, Sindacato Sociale di Base. Nonostante la protesta, Abbanoa assicura la continuità delle attività operative sul territorio, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 146 del 1990 e successive modificazioni.

Per limitare eventuali difficoltà, resteranno disponibili i servizi digitali dell’azienda idrica. Attraverso il portale ufficiale di Abbanoa e l’applicazione per smartphone e tablet, utilizzabile su dispositivi Android e iOS, sarà possibile svolgere numerose operazioni senza recarsi fisicamente agli sportelli. Dallo Sportello Online gli utenti potranno consultare il proprio estratto conto, ottenere informazioni sulla fornitura e accedere alla Cartella Cliente, dove sono raccolti contratti, comunicazioni, esiti delle richieste e solleciti di pagamento.

Rimarrà operativo anche il numero verde 800/062692, gratuito da rete fissa, per ricevere assistenza telefonica. Per segnalare rotture delle condotte o altri guasti è disponibile il servizio dedicato al numero 800/022040, attivo 24 ore su 24. Per richieste commerciali e amministrative, comprese rateizzazioni, volture, subentri, prime attivazioni e cessazioni delle forniture, gli utenti potranno inoltre scrivere all’indirizzo [email protected].

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui