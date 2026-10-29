Meteo Olbia 30 ottobre, nuvole e temperature in calo

Sole prevalente in Gallura, con possibili piogge isolate nel pomeriggio

Il meteo a Olbia venerdì 30 ottobre sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e temperature massime in diminuzione. In Gallura non si escludono deboli rovesci isolati nel pomeriggio, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-est.

A Olbia sono previsti 13 gradi di minima e 18 di massima. A Tempio Pausania le temperature oscilleranno tra 7 e 17 gradi, con un risveglio decisamente più freddo nell’entroterra. Anche a La Maddalena il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con venti deboli e condizioni marine variabili lungo la costa.

Le previsioni meteo per venerdì 30 ottobre in Gallura

La mattinata sarà caratterizzata da schiarite e nuvolosità limitata. Nel pomeriggio potranno svilupparsi addensamenti più consistenti, con la possibilità di precipitazioni deboli e localizzate sul settore nord-orientale. Non è previsto un peggioramento generalizzato, ma qualche rovescio isolato potrebbe interessare parte del territorio. In serata il cielo sarà irregolarmente nuvoloso.

I venti soffieranno deboli da nord-est, mentre il mare sarà generalmente mosso o poco mosso a seconda dei tratti di costa. Le condizioni potranno variare tra Olbia, l’area di Santa Teresa Gallura e l’Arcipelago di La Maddalena. Nell’entroterra, tra Berchidda e Monti, le temperature del mattino saranno più basse rispetto alla costa. La giornata sarà quindi più fresca, soprattutto nelle ore iniziali e dopo il tramonto. A Olbia la massima non dovrebbe superare i 18 gradi, mentre a Tempio Pausania si fermerà a 17.

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