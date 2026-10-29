Dolore a Olbia per la scomparsa di una donna di soli 51 anni

29 Ottobre 2026

di Maria Verderame

Addio ad Adriana Deiana.

Olbia in lutto per la scomparsa di Adriana Deiana, venuta a mancare a soli 51 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato grande commozione e un profondo senso di vuoto tra quanti l’hanno conosciuta e amata, circondata fino all’ultimo momento dall’affetto della sua famiglia.

A darne il triste annuncio sono la mamma Bachisia, il padre Graziano, il compagno Antonio, il fratello Niccolò insieme a Emilia e gli adorati nipotini Cristian e Roberto, oltre a tutti i parenti che si stringono attorno al dolore per la perdita. L’ultimo saluto ad Adriana avrà luogo domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 16:30, quando nella Basilica di San Simplicio, a Olbia, si svolgeranno i funerali. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Su Lizzu per la tumulazione

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