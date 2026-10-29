Dolore a Olbia per la scomparsa di una donna di soli 51 anni

Addio ad Adriana Deiana.

Olbia in lutto per la scomparsa di Adriana Deiana, venuta a mancare a soli 51 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato grande commozione e un profondo senso di vuoto tra quanti l’hanno conosciuta e amata, circondata fino all’ultimo momento dall’affetto della sua famiglia.

A darne il triste annuncio sono la mamma Bachisia, il padre Graziano, il compagno Antonio, il fratello Niccolò insieme a Emilia e gli adorati nipotini Cristian e Roberto, oltre a tutti i parenti che si stringono attorno al dolore per la perdita. L’ultimo saluto ad Adriana avrà luogo domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 16:30, quando nella Basilica di San Simplicio, a Olbia, si svolgeranno i funerali. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Su Lizzu per la tumulazione

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