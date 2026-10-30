Incidente sulla Arzachena-Olbia, parla l’assessore Antonio Piu

Le parole dell’assessore Antonio Piu dopo l’incidente.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che, a distanza di ore, lascia spazio alla riflessione sulla sicurezza stradale e sul destino di chi ogni giorno percorre le strade dell’Isola. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ha raccontato le difficili ore successive allo scontro frontale in cui è rimasto coinvolto ieri pomeriggio lungo la strada che collega Arzachena a Olbia. L’esponente della Giunta regionale stava rientrando da La Maddalena, dove nella mattinata aveva effettuato un sopralluogo al cantiere degli alloggi popolari. Insieme al sindaco Fabio Lai, Piu aveva verificato la ripartenza dei lavori e fatto il punto sul programma degli interventi, con particolare attenzione ai tempi previsti per la consegna delle abitazioni.

“È stata una notte complicata. Divisa tra il dolore per i traumi fisici e la preoccupazione per chi ha condiviso con me questa disavventura – ha affermato l’assessore regionale -. Siamo stati fortunati, per certi versi. Perché questi incidenti possono avere esiti ben peggiori. Sono stato subissato di pensieri e messaggi, e questo mi rende felice e grato. È stato un momento difficile ma in tantissimi lo hanno reso meno doloroso. Ma oggi, a mente fredda, un pensiero va a tutte le vittime della stada. A tutti quelli che non sono stati fortunati”.

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