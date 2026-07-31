Nuovo Molo Brin, con D-Marin i primi superyacht in centro a Olbia

D-Marin porta i superyacht al Molo Brin di Olbia

nei primisismi giorni di agosto prenderà forma il nuovo Molo Brin, con l’arrivo dei primi superyacht davanti al centro di Olbia. “D-Marin, selezione internazionale di marine premium, inaugura una nuova fase del proprio sviluppo in Italia con l’avvio della prima fase operativa di Molo Brin, il nuovo approdo dedicato ai maxi yacht situato nel cuore di Olbia, che dal 2 agosto 2026 accoglierà le prime imbarcazioni. La struttura offrirà 20 posti barca per yacht da 40 a 150 metri. Con un pescaggio massimo di 6,5 metri e quattro ulteriori posti dedicati ai tender di servizio fino a 15 metri, Molo Brin sarà in grado di ospitare alcuni dei più grandi yacht al mondo, grazie a una posizione privilegiata nel Mediterraneo”.

il nuovo frontemare di Olbia

“L’apertura rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione che trasformerà un’area del fronte mare cittadino, rimasta finora inutilizzata, in una moderna destinazione dedicata alla nautica e all’ospitalità. Il completamento del progetto, previsto per giugno 2027, contribuirà a consolidare ulteriormente il ruolo di Olbia quale porta d’accesso alla Sardegna settentrionale e al Mediterraneo.

L’avvio delle attività di Molo Brin segue la recente acquisizione da parte di D-Marin di Marina di Olbia Yacht Service e Molo Brin, ampliando la presenza del Gruppo in Italia e rafforzando la propria selezione di marine premium nel Mediterraneo”.

“L’avvio delle attività di Molo Brin rappresenta un importante traguardo per D-Marin e per la città di Olbia – ha dichiarato Andrea De Santis, COO di D-Marin -. La visione e l’impegno di Gian Pietro Sirca, Board Member di MOYS, hanno contribuito a dare nuova vita a questa area strategica del waterfront cittadino, rendendo possibile la creazione di una struttura dedicata ai grandi yacht. Molo Brin offrirà ad armatori ed equipaggi una base esclusiva da cui vivere Olbia, la Sardegna e il Mediterraneo”.

Il progetto del Molo Brin

“L’apertura della struttura nel corso dell’estate è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione con le autorità e le istituzioni locali. Si tratta del primo passo verso il completamento del progetto previsto nel 2027, che darà vita a una nuova destinazione per la città e per la comunità internazionale dello yachting.”

Durante la fase operativa iniziale del 2026, a partire dal 2 agosto, Molo Brin offrirà servizi essenziali tra cui assistenza all’ormeggio e disormeggio, sicurezza, sorveglianza e parcheggio. In questa fase, l’accesso sarà riservato agli armatori e agli equipaggi degli yacht ormeggiati presso la struttura.

Situato all’interno del Porto di Olbia, Molo Brin gode di una posizione privilegiata a pochi passi dal centro cittadino, offrendo ad armatori ed equipaggi un accesso diretto a negozi, ristoranti, servizi e alle principali attrazioni della città. La vicinanza all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda e al terminal traghetti garantisce inoltre collegamenti efficienti per ospiti ed equipaggi”.

“Da Olbia, gli yacht possono raggiungere facilmente alcune delle destinazioni più rinomate del Mediterraneo, tra cui Costa Smeralda, Tavolara, l’Arcipelago della Maddalena e la Corsica.

L’apertura estiva è stata resa possibile grazie al completamento e al collaudo delle opere a mare in tempi rapidi. Il Comune di Olbia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Capitaneria di Porto di Olbia hanno lavorato a stretto contatto con D-Marin per consentire l’avvio operativo della struttura durante la stagione estiva 2026″.

“Una volta completato, il progetto sarà operativo da giugno 2027 e comprenderà gli uffici D-Marin, nuove aree di accoglienza e reception, oltre a spazi dedicati alla ristorazione, contribuendo alla valorizzazione dell’intero waterfront di Olbia.

I servizi digitali e i vantaggi riservati ai clienti D-Marin saranno introdotti progressivamente anche a Molo Brin, includendo la D-Marin App per la gestione degli ormeggi, tecnologie intelligenti per il monitoraggio delle imbarcazioni e servizi esclusivi dedicati ai clienti del Gruppo”.

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