La crisi di risultati del Calangianus ha causato l’esonero del tecnico Sassu.

La settimana scorsa l’Eccellenza sarda ha visto il primo esonero stagionale di un allenatore. Si è trattato di Simone Marini, tecnico del San Teodoro-Porto Rotondo, che non ha potuto guidare la squadra nel derby contro il Calangianus, poi vinto dai viola.

Proprio il derby di Gallura ha visto intrecciarsi le storie parallele delle due squadre ultime in classifica e dei loro allenatori. Marini, appena esonerato, aveva pronosticato la vittoria dei viola. Alessandro Sassu, che quel derby lo ha potuto disputare, dopo la sconfitta del suo Calangianus è stato a sua volta appena esonerato. A darne l’annuncio lui stesso, con un breve comunicato in cui traspare tutto il suo rammarico.

“Purtroppo arriva il primo esonero della mia “carriera“ – afferma Sassu -. Arriva in un momento in cui a mio parere le cose potevano cambiare: sono sicuro che già da domenica le cose andranno meglio, perché ho visto che la squadra ora ha veramente voglia di uscire da questo vortice negativo, nonostante le tante assenze importanti che da iniziò stagione ci attanagliano”.

Nonostante l’esonero, l’affetto per il Calangianus prevale.

“Ringrazio la società – prosegue Sassu -, che mi ha dato la possibilità di tornare a casa dopo 6 anni, e il mio splendido staff, che a mio parere è da categoria superiore – Lello Aisoni, Fabrizio Tamponi, Rubens Curedda, Bruno Ena. Un grazie sincero ai miei ragazzi, che sabato scorso ho lasciato in lacrime dopo il furto subito a San Teodoro, dopo una partita che meritavano di vincere senza molte discussioni. Ora renderò felici le poche persone che non vedevano l’ora di vedermi sul divano di casa. Ma vi devo ancora deludere, avrò sicuramente alternative nella mia vita. Auguro un buon lavoro al mio successore che considero un mio caro amico leale e sincero. Come sempre, farò il tifo per lui, e come lo faccio da 37 anni, lo farò per la squadra del mio cuore”.

La società ha già annunciato il nome del nuovo tecnico che guiderà la squadra: si tratta di Pasquale Malu. Ancora da definire il suo staff, in quanto l’intero staff dei giallorossi ha rassegnato le dimissioni. L’ormai ex vice allenatore Fabrizio Tamponi ha gia accettato l’incarico di allenatore della formazione Juniores dei giallorossi.

