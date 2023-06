Gli ospedali Giovanni Paolo II e Mater Olbia insieme per le emergenze

Gli ospedali di Olbia insieme per le emergenze.

Ospedale pubblico e privato insieme per gestire le urgenze estive. La collaborazione tra gli ospedali Giovanni Paolo II e il Mater Olbia si rinnova in vista della stagione estiva e dell’aumento del numero di turisti e pazienti in Gallura. Questa collaborazione è focalizzata principalmente sulla gestione delle emergenze e urgenze legate alla traumatologia per fratture del femore e alle emorragie cerebrali.

Per far fronte alla sempre maggiore richiesta di servizi sanitari d’urgenza, è stata creata una struttura adiacente all’ingresso principale del pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Qui viene effettuato il triage per indirizzare i pazienti o verso i reparti della struttura della Asl o verso quelli della struttura privata convenzionata del Mater Olbia, che si trova a pochi chilometri di distanza.

Il servizio attivato tra i due presidi di Olbia.

Durante la presentazione del servizio a Olbia, l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per il miglioramento del servizio sanitario. I direttori generali della Asl Gallura e del Mater Olbia hanno evidenziato come durante il periodo estivo le strutture sanitarie di Olbia abbiano numeri di accesso paragonabili a quelli di grandi città come Roma. Perciò, la creazione di sinergie tra le strutture può portare un significativo miglioramento del servizio sanitario offerto.

L’obiettivo di questo servizio condiviso, denominato “catamarano“, è evitare il trasporto dei pazienti con determinate patologie verso le strutture di Sassari e Nuoro. Questo consente così di ridurre la necessità di utilizzare l’elisoccorso.

