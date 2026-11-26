Firme e lettera al vescovo: San Michele chiede di tenere Don Theron a Olbia.

La comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo, a Olbia, chiede che Don Theron Oscar Casula possa continuare il suo servizio pastorale. La richiesta è stata affidata a una lettera indirizzata al vescovo e accompagnata da numerose firme, per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza dei parrocchiani nei confronti del sacerdote. Un legame che, come emerge dal messaggio diffuso dalla comunità, va ben oltre il ruolo di parroco. “Con Lei abbiamo imparato a essere una comunità cristiana” è il titolo scelto per il ringraziamento, nel quale viene ripercorso il cammino iniziato nel 2010, anno di nascita della parrocchia, oggi punto di riferimento per circa 8mila abitanti distribuiti tra cinque quartieri e la frazione di Putzolu.

In questi anni Don Theron ha accompagnato la crescita della comunità, promuovendo iniziative di fede, attività per bambini e giovani, momenti di solidarietà e la partecipazione ai comitati delle feste patronali. Un impegno ricordato anche nei momenti più difficili per Olbia, dalle alluvioni del 2013 e del 2015 alla pandemia. Nel messaggio trova spazio anche il percorso di crescita delle chiese di Sant’Antonio di Padova e Santa Elisabetta d’Ungheria, oltre ai lavori ancora in corso per il completamento del complesso parrocchiale di San Michele.

La richiesta al vescovo nasce proprio dalla volontà di dare continuità a questo cammino. I parrocchiani riconoscono in Don Theron non soltanto il fondatore della parrocchia, ma una figura paterna che, “mattone su mattone”, ha contribuito a far nascere una comunità unita. “Anche se non sarai più il responsabile della nostra parrocchia, continuerai a essere per tutti noi una figura paterna”, scrivono, assicurandogli che il legame costruito negli anni non verrà meno con un eventuale cambiamento di incarico.

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