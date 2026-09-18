Weekend in Gallura, tra boxe, motori, solidarietà e iniziative sul mare

Un fine settimana che mette insieme sport, passione, solidarietà e iniziative legate al mare. Dalla boxe internazionale di Trinità d’Agultu agli appuntamenti di Badesi, fino alle attività promosse dalla Lega Navale di Olbia, la Gallura propone occasioni diverse per vivere il territorio e partecipare a eventi pensati per pubblici differenti.

Tra incontri sul ring, motori, passeggiate solidali e attività in acqua, il programma offre spunti per trascorrere il weekend all’insegna della condivisione. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.

La Grande Boxe Internazionale a Trinità d’Agultu

Trinità d’Agultu e Vignola · Sabato 19 settembre

Il ring sarà protagonista a Trinità d’Agultu con una serata dedicata alla Grande Boxe Internazionale. L’appuntamento porta in Gallura l’atmosfera delle sfide pugilistiche, con incontri e protagonisti pronti a regalare al pubblico una serata all’insegna dello sport e dello spettacolo.

Un’occasione per avvicinarsi al mondo della boxe e assistere dal vivo a una manifestazione che mette al centro tecnica, preparazione e passione. Per gli appassionati e per chi desidera scoprire più da vicino questa disciplina, l’evento rappresenta uno degli appuntamenti sportivi del fine settimana.

Leggi tutti i dettagli della Grande Boxe Internazionale

Badesi, il Motoincontro unisce passione e libertà

Badesi · Sabato 19 settembre

A Badesi spazio ai motori con il “Motoincontro – Passione che unisce, strada che ci libera”, un appuntamento dedicato a chi vive la moto non soltanto come mezzo di spostamento, ma come espressione di passione, condivisione e voglia di stare insieme.

La manifestazione richiama il piacere di ritrovarsi, condividere esperienze e percorrere le strade del territorio in compagnia. Un momento pensato per gli appassionati delle due ruote, ma anche per chi vuole partecipare a una giornata caratterizzata da convivialità e spirito di gruppo.

Scopri il programma del Motoincontro di Badesi

Walk for the Cure, a Badesi una passeggiata per la solidarietà

Badesi · Domenica 20 settembre

La solidarietà torna protagonista a Badesi con la Walk for the Cure, la passeggiata che invita a partecipare a un’iniziativa dedicata alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Un appuntamento in cui il movimento diventa anche occasione di incontro e sostegno a una causa importante.

La passeggiata propone un modo semplice e concreto per condividere una giornata all’aria aperta, portando con sé un messaggio di attenzione e partecipazione. Un evento aperto a chi desidera esserci, camminare insieme e contribuire al valore della solidarietà.

Leggi l’articolo sulla Walk for the Cure di Badesi

Olbia, la Lega Navale riparte con “I colori del mare” e la “Remata del Cuore”

Olbia · Dal 12 al 19 settembre

A Olbia la Lega Navale propone un nuovo appuntamento con le iniziative “I colori del mare” e “Remata del Cuore”, due momenti che uniscono il rapporto con l’ambiente marino, la partecipazione e la solidarietà. Il programma si inserisce nelle attività dell’associazione, da sempre legata alla valorizzazione del mare e alla promozione di iniziative condivise.

L’iniziativa offre l’occasione per ritrovarsi attorno a un elemento profondamente identitario per la città: il mare. Tra attività e momenti di incontro, la Lega Navale rinnova così il proprio impegno nel proporre appuntamenti capaci di coinvolgere soci, appassionati e cittadini.

Scopri il programma della Lega Navale di Olbia

Un weekend da vivere tra sport e partecipazione

Dalla boxe ai motori, dalle passeggiate solidali alle iniziative sul mare, gli appuntamenti del weekend raccontano una Gallura capace di proporre occasioni diverse di incontro e condivisione. Un calendario che invita a uscire, partecipare e vivere il territorio attraverso lo sport, le passioni e l’impegno collettivo.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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