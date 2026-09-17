Pro Loco Olbia, nuova sede alle Casermette e progetti per il territorio

La Pro loco di Olbia alle Casermette.

Progettazione, tutela del patrimonio e nuovi spazi d’incontro. La Pro Loco di Olbia traccia il bilancio dei mesi trascorsi e guarda al futuro con una serie di importanti novità operative e logistiche, a partire da un traguardo atteso da tempo come l’assegnazione di una sede ufficiale. Come spiegato dalla presidente Laura Ghisu nel comunicato, l’associazione stabilirà la propria casa presso le Casermette di via Mameli, uno spazio nel cuore della città concepito non solo come centro gestionale, ma come luogo aperto di aggregazione, cultura e progettazione condivisa.

Valorizzazione del territorio.

Sul fronte della valorizzazione del territorio, l’associazione sta portando avanti diverse iniziative di rilievo. Il percorso per il restauro del Retablo della chiesa di Cabu Abbas è ormai in dirittura d’arrivo: dopo un intenso lavoro di coordinamento istituzionale, si attende a breve l’avvio della campagna di raccolta fondi e delle attività a sostegno dell’opera. Contestualmente, il direttivo sta definendo, in collaborazione con archeologi ed esperti, il calendario delle passeggiate archeo-naturalistiche destinate a far riscoprire luoghi di grande pregio del territorio.

Dialogo col Comune.

A completare il quadro è la ripresa del dialogo con l’Amministrazione comunale di Olbia per rilanciare storici progetti dell’associazione, tra cui la riproposizione del Mercatino di Pittulongu nella frazione balneare. L’impegno dei volontari si conferma così orientato al coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei soci, linfa vitale per sostenere le prossime sfide culturali della Pro Loco.