Turisti inglesi dispersi a Tavolara, intervento nella notte per salvarli

Coppia di turisti salvata dai vigili del fuoco a Tavolara

Ci sono voluti l’impegno e la collaborazione di vigili del fuoco e capitaneria di porto per salvare due turisti dispersi di notte a Tavolara, Si tratta di una coppia inglese che aveva perso l’orientamento e ha chiesto aiuto. Sorpresi dal calare del buio e impossibilitati a trovare la via del ritorno, hanno lanciato un razzo di segnalazione. La richiesta di soccorso ha raggiunto la Capitaneria di porto, che ha immediatamente attivato il coordinamento con il Comando dei vigili del fuoco.

Una squadra di terra dei vigili del fuoco di Olbia ha subito raggiunto la stazione della Capitaneria. Dopo un rapido incontro operativo per definire le coordinate dell’area di ricerca, un mezzo nautico della Guardia Costiera ha portato sull’isola la squadra del 115 ed è rimasto a disposizione con i suoi uomini per tutta la durata della ricerca.

Giunti a Tavolara, gli operatori hanno immediatamente dato inizio alle ricerche, imboccando il sentiero in salita che conduce alla zona della Madonnina. Dopo circa un’ora i soccorritori sono riuscita a comunicare a voce coi dispersi. Poi la squadra è riuscita a localizzare i due turisti, bloccati nel fitto della macchia mediterranea. Dopo aver verificato le loro condizioni di salute ed escluso problemi, i turisti sono stati riaccompagnati in sicurezza a valle.

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