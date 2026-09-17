Sole e temperature estive, il meteo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e Gallura.

La giornata del 18 agosto 2026, il meteo si preannuncia ideale per il territorio di Olbia e per l’intera regione gallurese. Fin dai primi bagliori dell’alba, il cielo si presenterà ampiamente sereno su tutta la fascia costiera e sulle zone interne, garantendo un’estesa illuminazione solare per tutto il corso della giornata. Le condizioni di spiccata stabilità atmosferica escludono qualsiasi rischio di precipitazione, assicurando lo scenario perfetto per chiunque intenda trascorrere le ore all’aria aperta o godersi le rinomate spiagge della Costa Smeralda e del resto del litorale nord-orientale.

La temperature.

Dal punto di vista delle temperature, il clima si manterrà caldo e tipicamente estivo. Nelle ore centrali del giorno le massime raggiungeranno agevolmente i valori consueti per la seconda metà di agosto, toccando le punte più alte nella piana di Olbia e nei valloni dell’interno. Lungo la costa, la presenza di una costante e piacevole brezza marina mitigherà l’impatto del calore, rendendo l’aria percepita decisamente più gradevole. Le ore serali e notturne vedranno un graduale abbassamento delle colonnine di mercurio, offrendo contesti piacevoli e ventilati.

I venti.

I venti soffieranno con regime debole o a tratti moderato dai quadranti occidentali e settentrionali, senza particolari turbolenze. Questo quadro favorevole garantisce un mare generalmente poco mosso o quasi calmo su tutte le insenature della Gallura. Le acque costiere confermeranno temperature ideali per la balneazione e gli sport acquatici, suggellando una giornata di totale tranquillità meteorologica.

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