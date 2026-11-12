Vento intenso sulle Bocche di Bonifacio e sui rilievi, mare molto mosso e temperature in calo

Il meteo a Olbia venerdì 13 novembre sarà caratterizzato da venti occidentali sostenuti, con raffiche di burrasca sulle Bocche di Bonifacio e sui crinali orientali. Sono attese anche precipitazioni isolate nella prima parte della giornata e un sensibile peggioramento delle condizioni del mare. La ventilazione sarà il fenomeno più significativo in Gallura. Le correnti da ovest-sud-ovest soffieranno con intensità moderata o forte, con le condizioni più impegnative nella mattinata. Le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca soprattutto nel settore delle Bocche di Bonifacio e lungo i rilievi esposti. Dal tardo pomeriggio è prevista una graduale attenuazione del vento.

Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con possibili rovesci o temporali isolati durante la notte e nelle ore del mattino. Le precipitazioni potranno proseguire localmente anche nel pomeriggio, con quantitativi deboli, prima di attenuarsi in serata. Le temperature saranno in diminuzione. A Olbia sono previsti valori compresi tra 16 e 19 gradi, mentre a Tempio Pausania si passerà da 12 a 16 gradi. Anche a La Maddalena la giornata sarà condizionata soprattutto dal vento e dal moto ondoso.

Le previsioni meteo per venerdì in Gallura

La situazione più delicata riguarderà le zone costiere settentrionali e i rilievi dell’entroterra. Le raffiche potranno risultare particolarmente intense tra Santa Teresa Gallura e le Bocche di Bonifacio, mentre sui crinali orientali il vento potrà raggiungere localmente intensità di burrasca. La ventilazione resterà sostenuta anche nella zona di Olbia e lungo la costa, prima di attenuarsi dalla seconda parte del pomeriggio.

Il mare sarà molto mosso sul settore nord-orientale, con onde previste tra un metro e mezzo e quasi due metri. Le condizioni saranno quindi difficili soprattutto per la navigazione e lungo i tratti di costa esposti al vento occidentale. Le precipitazioni saranno più probabili nella prima parte della giornata, con rovesci isolati e accumuli deboli. Nel pomeriggio il cielo tenderà a presentare maggiori schiarite, mentre in serata i fenomeni dovrebbero esaurirsi. Anche le temperature risentiranno del cambiamento, con valori più bassi rispetto ai giorni precedenti.

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