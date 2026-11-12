Da Padru alla Florida, la storia di successo di Antonello Pintus

La favola di Antonello Pintus, il comandante gallurese re della nautica internazionale.

Un percorso professionale costruito con umiltà, disciplina e spirito di sacrificio, partito dalla piccola frazione gallurese di Cuzzola e arrivato fino alle rotte più prestigiose della nautica internazionale. È la storia di Antonello Pintus, 42enne originario di Padru, che nei giorni scorsi è stato ricevuto ufficialmente nella casa comunale per celebrare i suoi importanti traguardi lavorativi.

La sua carriera dalla Gallura alla Florida.

La carriera di Pintus nel settore dello yachting affonda le proprie radici lungo le coste della Gallura, dove ha mosso i primi passi con le iniziali esperienze stagionali. La costante voglia di crescere e di mettersi alla prova lo ha poi spinto a varcare i confini nazionali, portandolo a maturare competenze di altissimo livello tra la Francia, Dubai e i Caraibi.

Oggi Antonello Pintus vive e lavora a Fort Lauderdale, in Florida, capitale mondiale della nautica da diporto, dove ricopre il prestigioso incarico di comandante a bordo di un lussuoso yacht Benetti di 40 metri. Parallelamente all’attività in mare, ha saputo affermarsi anche sul piano imprenditoriale fondando la Ap Yacht Service, società attiva nel settore dei servizi per la nautica. Un percorso esemplare che testimonia come la solidità dei valori d’origine e la determinazione possano trasformare l’impegno quotidiano in risultati d’eccellenza.

L’incontro.

Al termine dell’incontro istituzionale in Municipio, il primo cittadino di Padru, Antonello Idini, ha voluto esprimere l’orgoglio dell’intera cittadinanza per questo risultato: “A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Padru, rivolgo ad Antonello le più sincere congratulazioni per questo splendido percorso professionale e umano”.

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