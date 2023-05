Golfo Aranci, dolore per la scomparsa di Lina Pinarotto: aveva 91 anni

Dolore a Golfo Aranci per la scomparsa di Lina Pinarotto.

La città di Golfo Aranci piange la scomparsa di Adelina Pinarotto, una donna dalle origini veronesi nata il 7 marzo 1932 a San Giovanni Ilarione. Lina, come veniva affettuosamente chiamata, si era trasferita da giovane a Golfo Aranci, dove aveva sposato il signor Manconi, deceduto qualche tempo fa.

Conosciuta per il suo carattere gentile e generoso, Lina aveva conquistato il cuore di tutti coloro che la conoscevano. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe di Golfo Aranci, partendo dalla sua abitazione in via Tharros 5.

