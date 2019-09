L’incidente sulla rotonda di Golfo Aranci.

Un incidente si è verificato, questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sulla rotonda all’ingresso di Golfo Aranci. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Il conducente di uno dei veicoli è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti dall’ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

