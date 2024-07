Il concerto da record di Gigi D’Alessio a Golfo Aranci.

Golfo Aranci ha vissuto ieri una serata da ricordare, con un bagno di folla che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone per il concerto di Gigi D’Alessio. L’attesa per accedere alla piazza è cominciata nel pomeriggio, quando una lunga fila si è formata all’ingresso di piazza Cossiga. Le duemila sedie messe a disposizione sono state presto occupate, mentre alle 19 la piazza è stata aperta al pubblico sotto l’occhio vigile del servizio d’ordine.

I numeri del concerto sono impressionanti: circa 10 chilometri di fila per raggiungere Golfo Aranci, 10.000 persone presenti nell’area concerto e altre 5.000 che, purtroppo, non sono riuscite ad entrare. Tuttavia, la comunità locale e le attività commerciali si sono dimostrate all’altezza della situazione, offrendo accoglienza e intrattenimento fino a tarda notte.

Il concerto, che ha celebrato i trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio, è stato un tripudio di emozioni e divertimento. In due ore di spettacolo, il cantante napoletano ha regalato ai suoi fan un mix di grandi successi, video e interventi che hanno suscitato applausi scroscianti. Sul palco ha fatto il suo ingresso anche Diana Puddu, star di The Voice Senior, con cui D’Alessio condivide un profondo legame di stima e ammirazione.

L’evento è stato un grande successo non solo per Gigi D’Alessio e il suo pubblico, ma anche per l’amministrazione comunale e la R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, che sono riusciti a inserire nel calendario estivo l’unico concerto gratuito del celebre artista.

Sul palco insieme a Gigi D’Alessio si sono esibiti musicisti di prim’ordine: Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e tastiere e Max D’Ambra alle tastiere e programmazione.

Un evento che rimarrà impresso nella memoria di Golfo Aranci e dei tanti fan che hanno avuto la fortuna di assistervi, confermando il talento e il carisma di Gigi D’Alessio, capace di unire e emozionare un pubblico vasto e variegato.

