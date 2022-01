Appena conclusi i lavori per l’illuminazione pubblica nella via di Golfo Aranci.

Via Cala Moresca illuminata per la prima volta. Nella strada, buia da anni, a causa della mancanza dell’impianto di illuminazione, si sono conclusi gli interventi per la messa a dimora dei lampioni.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito di un più ampio progetto per il miglioramento della viabilità e degli arredi urbani nelle zone periferiche del paese, che prevede l’aumento di corpi illuminanti in tutto il comune, attraverso un contratto siglato tra l’ente e l’Enel.

I lavori sono stati seguiti dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Langella e prevede la realizzazione dell’illuminazione pubblica in tutte le vie sprovviste del paese. La luce nelle vie arriverà anche dal passaggio a livello fino alla Cedonia, in via Marconi, rione rimasto al buio da due anni. Il Comune di Golfo Aranci ha anche preso in carico il tratto provinciale che va dal passaggio a livello al Municipio e la strada che va dal campo sportivo alle case dei pescatori di Cala Spada.