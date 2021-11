Interventi a Golfo Aranci.

Il volto di molte strade di Golfo Aranci, che da sempre vivono senza illuminazione e servizi, presto cambierà. Già da poche settimane sono in corso tanti lavori di riqualificazioni all’interno delle vie a ridosso del cavalcavia, con il rifacimento di asfalti e marciapiedi.

Ma gli interventi non finiscono qui. Dal Comune arrivano altri progetti di riqualificazione, dove molte vie avranno finalmente i lampioni. Vedranno la luce anche le strade a ridosso della darsena sul lungomare, dove l’amministrazione comunale illuminerà via Dei Marinai, via Libertà fino alla rotatoria

Nuovi lampioni anche in via Degli Olmi, via Sabina e via Cala Moresca, dal passaggio a livello fino alla Cedonia. L’illuminazione arriverà anche in via Marconi, rione rimasto al buio da quando due anni fa un fulmine distrusse l’impianto. Il Comune ha preso in carico tratto provinciale che va dal passaggio a livello al comune, il quale presto andrà in appalto, compresa anche la strada che va dal campo sportivo alle case dei pescatori di Cala Spada.