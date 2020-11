Nuovi contagi a Golfo Aranci e scuole chiuse.

Nuove restrizioni a Golfo Aranci. Il sindaco, Mario Mulas, ha scelto la linea della prudenza e, conseguentemente, l’estensione della chiusura di tutte le scuole per la prossima settimana.

“In questo tempo auspichiamo di ricevere notizie rassicuranti su eventuali contagi e poi ci comporteremo di conseguenza – ha esordito il primo cittadino -. È evidente che la chiusura delle scuole non deve rappresentare la scusa per affollare il lungomare, il parco o le piazze. Per questo motivo ritengo necessario proibire anche l’accesso al nostro parco giochi e firmerò la relativa ordinanza. Se rispettiamo tutti queste indicazioni riusciremo a contenere l’avanzata del virus e, auspicabilmente, a passare più serenamente le prossime festività”.

Nel frattempo, altri 2 cittadini hanno comunicato al sindaco la positività al Covid-19. Entrambi stanno bene, si trovano in isolamento domiciliare, e sono monitorati costantemente dal servizio sanitario.

