Addio a Gabriella Varchetta.

Golfo Aranci è in lutto per la scomparsa di Gabriella Varchetta. Era un’istituzione nel paese gallurese in quanto presidente della Pro Loco, dove era impegnata da molti anni nella promozione del paese e nella realizzazione della tradizionale Sagra del pesce.

È proprio per questa festa e per l’eccellenza a cui l’aveva portata in tutti questi anni che Gabriella Varchetta aveva ricevuto il premio dal presidente Sergio Mattarella. La Varchetta era anche una commerciante di Golfo Aranci e il suo negozio “Gabriella Gioielli”, che vendeva creazioni artigianali ed era una delle attività storiche della cittadina. La donna, che aveva sempre il sorriso sulle labbra, lascia due figlie e un marito.

Il dolore del sindaco.

La notizia della scomparsa di Gabriella, che stava lottando contro un brutto male, ha gettato Golfo Aranci nel dolore. Il sindaco Mario Mulas ha dedicato l’ultimo saluto a uno dei pilastri più importanti del paese, proprio per il suo impegno a portare in alto il nome di Golfo Aranci.

“Con la prematura scomparsa di Gabriella – ha detto il primo cittadino -. Golfo Aranci perde una delle sue figure più attive, una delle sue risorse su cui si poteva sempre contare. Il suo impegno da presidente della Pro Loco e da amministratore è stato sempre prezioso e instancabile verso la nostra comunità. Oggi ne piangiamo già la mancanza. Golfo Aranci tutta ti ringrazia per quanto hai saputo fare per il paese”.

