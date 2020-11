Il progetto approvato dal Comune.

Si è tenuta questa mattina la riunione del Consiglio comunale di Golfo Aranci.

Inizialmente il Consiglio ha deliberato su alcuni punti riguardanti l’urbanistica comunale fra i quali vi è da segnalare l’approvazione del piano di lottizzazione di un comparto turistico nei pressi di Porto Marana. L’intervento privato consiste nella demolizione e ricostruzione di diversi corpi di fabbrica che risultano incompleti e in stato di abbandono da diversi anni. Al loro posto l’intervento prevede la realizzazione di dodici ville e un hotel cinque stelle.

Altri punti trattati hanno riguardato altri interventi edilizi nel centro abitato. Tutte queste misure consentiranno la ripresa del comparto edilizio mediante il miglioramento dell’offerta turistica e residenziale.

In chiusura il Consiglio ha espresso solidarietà alla comunità di Bitti per il tragico evento calamitoso e ha concordato per l’erogazione di un contributo economico al Comune colpito.

