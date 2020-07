La SS Delphine ha fatto rifornimento a Golfo Aranci.

Uno yacht molto particolare è arrivato in questi giorni in Gallura. Si tratta di SS Delphine, un’imbarcazione ricca di storia e di fascino. Ieri si è potuta ammirare a Golfo Aranci, mentre faceva rifornimento. Dopo le imbarcazioni moderne avvistate in queste settimane, come Moneikos, Sailing A oppure Lady Moura, anche SS Delphine non passa certo inosservato con un fascino tutto suo.

Commissionato da uno dei cofondatori della casa automobilistica Dodge e varato il 2 aprile 1921 le sue stanze hanno accolto alcuni dei personaggi più illustri del ventesimo secolo. Come l’incontro tra Winston Churchill e Franklin Roosevelt, che sul SS Delphine si prepararono per la Conferenza di Yalta che ridefinì gli assetti mondiali dopo la Seconda guerra mondiale.

Con una lunghezza di 79 metri per una stazza lorda è di 1342 tonnellate, l’imbarcazione viene ora noleggiata per crociere di lusso nel Mediterraneo in tutto il mondo ad un prezzo che parte da 400mila euro a settimana.