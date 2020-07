Torna lo yacht a vela più grande del mondo, spettacolo in Costa Smeralda

Lo yacht “A” torna in Costa Smeralda.

Non è la prima volta che si vede in Costa Smeralda e in Gallura, ma ad ogni avvistamento, “A”(o Sailing A) lo yacht a vela più grande del mondo stupisce sempre per la sua maestosità e le sue particolarità.

La Mega imbarcazione, di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko è lungo 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza e il suo costo si aggira intorno ai 425 milioni di euro. Il nome è dedicato alla moglie Alexandra.

Progettato dall’archistar francese Philippe Starck (lo stesso che ha messo la firma sullo yacht di Steve Jobs) “A” può viaggiare utlizzando le sue vele oppure grazie ai suoi motori diesel ed elettrici. Al suo interno anche un osservatorio subacqueo, una grande piscina e un ponte su cui possono atterrare gli elicotteri.

