Troppi turisti maleducati abbandonano l’immondizia di notte a Golfo Aranci.

C’è molto dibattito tra gli abitanti di Golfo Aranci, sul pieno di turisti e le presenze record, per via dell’immondizia che si ritrova al risveglio un po’ ovunque.

Come si vede dalle foto dell’attivista Patrizia Sale, in più punti della cittadina si rinvengono sacchi pieni di immondizia, oltre che cestini per la spazzatura “da passeggio” carichi di buste con rifiuti casalinghi, cartacce, bicchieri scatole di sigarette e tanto altro depositate su qualsiasi muretto disponibile.

Tra chi vorrebbe più cestini dei rifiuti e chi vorrebbe qualche operatore ecologico in più, la maggior parte degli abitanti di Golfo Aranci concordano sul fatto che il turismo sia il benvenuto, ma i turisti potrebbero essere più educati e rispettosi.

Oltre ai rifiuti di chi trascorre le nottate tra i locali all’aperto, le buste di rifiuti casalinghi sono probabilmente prodotte da qualcuno che non vuole fare la raccolta differenziata nell’appartamento affittato per la vacanza. C’è anche chi è certo di aver visto i marinai di alcune grosse imbarcazioni sbarcare appositamente in tender sulle rive del mare cittadino per depositare dove capita sacchi enormi di rifiuti.

Il dibattito tra i cittadini è appassionato, e sembra prevalere una nota di rassegnazione: “Per fortuna oggi è Ferragosto, e inizia il conto alla rovescia per il calo dei turisti”… e della loro spazzatura.

