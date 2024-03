Google sceglie Golfo Aranci per i suoi innovativi cavi sottomarini

Golfo Aranci scelto da Google.

Da Golfo Aranci, passando sul fondo del Mediterraneo, fino al nuovo data center di Siportal ad Olbia. I cavi sottomarini portano la Sardegna all’avanguardia e creano una potente rete di connessione che guarda al futuro.

A differenza del 90% del traffico della rete internet tra Europa e Asia, che passa attraverso il Mar Rosso, i collegamenti diretti in Sardegna grazie ai progetti Blue o Bluemed superano i problemi geopolitici. Il cavo sottomarino Blue, reso operativo nel 2023 da Sparkle del gruppo Tim, Omantel e Google, è lungo 4.700 chilometri e parte da Aqaba in Giordania, attraversando il Mediterraneo fino a Genova, con la Sardegna inserita in questo fondamentale network tramite l’hub di Golfo Aranci.

Il Cipnes Gallura ha anticipato questi collegamenti, portando nel 2023 i cavi del progetto Blue fino a Cala Spada, vicino al centro abitato di Golfo Aranci. Grandi aziende internet come Google e Meta, con i loro servizi quali Facebook, Instagram e WhatsApp, sono particolarmente interessate a tali collegamenti per garantire una maggiore banda per i propri servizi. Per questo motivo, da anni, investono nella realizzazione di cavi sottomarini in tutto il mondo: Google è coinvolta in 29 progetti, Meta in 15, al fine di garantire un canale sempre libero per il trasferimento dei dati.

Entro la fine del 2025, anche la città di Olbia beneficerà di un ulteriore collegamento sottomarino per internet grazie al progetto Unitirreno Cable, che unirà la Sicilia alla Liguria. Questo ulteriore sviluppo conferma l’importanza strategica della Sardegna nel panorama della connettività globale.

